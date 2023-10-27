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SPLETNIK

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Вышла первая коллекция одежды бренда Кайли Дженнер Khy

Вышла первая коллекция одежды бренда Кайли Дженнер Khy

Кайли Дженнер представила первую коллекцию бренда одежды Khy, о запуске которой она объявила на днях.

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