Радиус работы российских луноходов будет достигать 100 км

В рамках миссии «Луна-27» к спутнику Земли отправятся два аппарата Замдиректора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой рассказал о российской лунной программе на форуме «Технопром-2026».
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