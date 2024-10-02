МЧС оригинально напоминает о проверке сирен в Волгоградской области. Сегодня проверят не только сирены, но и громкоговорители, а еще на минуту прервут эфир радио- и телеканалов сигналом «Внимание всем!».
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МЧС оригинально напоминает о проверке сирен в Волгоградской области. Сегодня проверят не только сирены, но и громкоговорители, а еще на минуту прервут эфир радио- и телеканалов сигналом «Внимание всем!».