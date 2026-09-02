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Газета.ру

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Глава Минтранса Никитин: РФ не допустит перерывов в работе гражданской авиации

Глава Минтранса Никитин: РФ не допустит перерывов в работе гражданской авиации

Министр транспорта РФ Андрей Никитин © Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия не допустит перебоев в работе гражданской авиации после заявления Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство станет опасным из-за украинских БПЛА.

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