Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" и дал командирам указания

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую задачи в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.
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