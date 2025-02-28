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Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" и дал командирам указания

Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" и дал командирам указания

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск  "Запад", а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую задачи в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.

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