Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который пережил атаку на предвыборном митинге в Пенсильвании, выразил недовольство работой директора ФБР Кристофера Рэя, обвиняя его в неэффективном расследовании инцидента.
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