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Рынок вышел из режима ожидания. Жители Алтая стали активнее брать кредиты и ипотеку

Рынок вышел из режима ожидания. Жители Алтая стали активнее брать кредиты и ипотеку

После длительного снижения спроса заемщики возвращаются к кредитованию, однако эксперты не ждут резкого роста из-за высокой стоимости займов Рынок кредитования постепенно меняет динамику: жители Алтайского края и Республики Алтай снова начинают чаще обращаться за заемными средствами после периода охлаждения.

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