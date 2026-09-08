Рынок вышел из режима ожидания. Жители Алтая стали активнее брать кредиты и ипотеку

После длительного снижения спроса заемщики возвращаются к кредитованию, однако эксперты не ждут резкого роста из-за высокой стоимости займов Рынок кредитования постепенно меняет динамику: жители Алтайского края и Республики Алтай снова начинают чаще обращаться за заемными средствами после периода охлаждения.