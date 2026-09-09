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Регионы России

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Мистический фестиваль «Белая» и международный «День Шостаковича» стартуют в 2024 году

Мистический фестиваль «Белая» и международный «День Шостаковича» стартуют в 2024 году

В 2024 году в России и Беларуси пройдут два значимых музыкальных события, призванных объединить поклонников электронной музыки и классического творчества.

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