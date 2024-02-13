Страны ОПЕК+ все-таки сократили добычу нефти Одной из главных интриг начала 2024 года стало возможное сокращение добычи нефти странами – участницами ОПЕК+.
Пронедра
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Страны ОПЕК+ все-таки сократили добычу нефти Одной из главных интриг начала 2024 года стало возможное сокращение добычи нефти странами – участницами ОПЕК+.
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