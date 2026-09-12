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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Еремеев в безрассудной манере вступает в единоборство и ногой попадает в тело Барриоса. Как минимум нужно звать судью к монитору. Как максимум – это фол». Экс-судья Николаев про гол «Локо»

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод с голом «Локомотива» в матче с « Зенитом » (1:1, второй тайм).

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