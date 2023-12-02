Кто возглавит Альянс театральных деятелей: Машков, Безруков либо Лазарев

В пн в театральном Центре на Страстном состоится IX съезд Союза театральных деятелей. Внеочередной, который все ожидают с напряжением и смешанными эмоциями – совершенно точно он несёт перемены кадрового и организационного характеристики в наистарейшей творческой организации.