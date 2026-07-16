«Требуют снять все деньги со счетов»: в Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества

Банк России предупредил россиян о новой схеме мошенничества. Она завязана на том, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или «финансовой разведки», убеждают жертву снять все деньги со своего счёта через один банкомат и внести их с помощью другого банкомата на указанный счёт.
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