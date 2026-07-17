30+ мотивирующих картинок для тех, кто выгорел и нуждается в поддержке

Поставьте на заставку телефона и смотрите каждый раз, когда вам грустно фото: Parents / MidjourneyУ каждого бывают дни, когда сил не остается совсем, задачи кажутся бесконечными, а мысли путаются и сложно понять, за что взяться в первую очередь.
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