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30+ мотивирующих картинок для тех, кто выгорел и нуждается в поддержке

30+ мотивирующих картинок для тех, кто выгорел и нуждается в поддержке

Поставьте на заставку телефона и смотрите каждый раз, когда вам грустно фото: Parents / MidjourneyУ каждого бывают дни, когда сил не остается совсем, задачи кажутся бесконечными, а мысли путаются и сложно понять, за что взяться в первую очередь.

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