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Минспорта рассматривает обращение РУСАДА с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций из-за допинга

По данным Российского антидопингового агентства, в одной из федераций в течение 12 месяцев было зафиксировано более пяти случаев нарушения антидопинговых правил.

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