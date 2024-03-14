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Какой сегодня праздник: 14 марта – День рождения бутерброда

Какой сегодня праздник: 14 марта – День рождения бутерброда

14 марта во всем мире отмечается День рождения бутерброда. Разновидностей этого универсального перекуса несметное количество: от классического с сыром или докторской колбасой до изысканных бутербродов с красной рыбой, шпротами, творожным сыром или салями.

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