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Путин подписал указ о призыве на военные сборы 2025

Путин подписал указ о призыве на военные сборы 2025

Рассказываем, кого заберут в партизаны.Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году пребывающих в запасе.

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