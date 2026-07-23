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Политика как она есть

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Астрономы впервые заметили систему, где обе звезды стали сверхновыми

Астрономы впервые заметили систему, где обе звезды стали сверхновыми

Команда астрофизиков под руководством Мильтиадиса Михайлидиса из Стэнфордского университета (США) совершила прорыв, обнаружив уникальную космическую пару в созвездии Близнецов, на расстоянии около 6000 световых лет от Земли.

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