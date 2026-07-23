Астрономы впервые заметили систему, где обе звезды стали сверхновыми

Команда астрофизиков под руководством Мильтиадиса Михайлидиса из Стэнфордского университета (США) совершила прорыв, обнаружив уникальную космическую пару в созвездии Близнецов, на расстоянии около 6000 световых лет от Земли.
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