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Позитив для оптимистов

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Hill: в пику Байдену Трамп на отлично прошёл обследование своего умственного состояния

Hill: в пику Байдену Трамп на отлично прошёл обследование своего умственного состояния

На встрече с избирателями Дональд Трамп сообщил, что недавно успешно сдал проверку на когнитивные способности.

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