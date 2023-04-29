Военное обозрение

3 400 подписчиков

Военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор крови, что может быть признаком подготовки к контрнаступлению

Военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор крови, что может быть признаком подготовки к контрнаступлению

Центральный военный госпиталь в Киеве начал массовый сбор донорской крови, что может быть одним из признаков подготовки украинской армии к активным боевым действиям, которые, по оценкам разных источников, могут начаться уже в ближайшие недели.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх