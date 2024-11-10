В Москве и Подмосковье сбито 32 дрона ВСУ: ПВО предотвратила масштабную атаку

Российская противовоздушная оборона (ПВО) успешно перехватила и уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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