Перебои электричества наблюдались в Армении после выхода АЭС из энергосистемы

Автоматика на одной из подстанций была отключена в Армении после выхода АЭС из системы. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении«Сегодня в [20:54 мск] в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2».