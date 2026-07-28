Гранты на сумму 30 млн рублей получили шесть нижегородских компаний за победу в трех конкурсах Фонда содействия инновациям

По 5 млн рублей грантовой поддержки получили шесть нижегородских компаний — победители конкурсов Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Старт-Искусственный интеллект‑1» и «Старт-Цифровые технологии‑1» в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также конкурса «Старт-Станкостроение‑1» в рамках федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности».