Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Гранты на сумму 30 млн рублей получили шесть нижегородских компаний за победу в трех конкурсах Фонда содействия инновациям

Гранты на сумму 30 млн рублей получили шесть нижегородских компаний за победу в трех конкурсах Фонда содействия инновациям

По 5 млн рублей грантовой поддержки получили шесть нижегородских компаний — победители конкурсов Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Старт-Искусственный интеллект‑1» и «Старт-Цифровые технологии‑1» в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также конкурса «Старт-Станкостроение‑1» в рамках федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии