В Астрахани нашли самый культурный автобусный маршрут

Но некоторые пользователи поспорили бы. Председатель общественно-экспертного совета министерства транспорта Астраханской области и член штаба Народного Фронта Игорь Сухов вычислил самый культурный маршрут в рамках новой транспортной реформы.
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