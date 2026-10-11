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От такси и доставки, до видеоигр: в России начался масштабный сбой после атаки БПЛА

После атаки беспилотников на инфраструктуру «Яндекс» во Владимире в России начался масштабный сбой в ряде сервисов.

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