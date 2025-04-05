Рост цен на продукты: Пасха и шашлыки повышают стоимость до 10%

Апрельское повышение цен на продукты связано с Пасхой и майскими праздниками. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова объясняет, что спрос на яйца и мясо для шашлыков в этом месяце вырастет, увеличив их стоимость на 4-10%.