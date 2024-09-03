Сбербанк запускает новый вклад

Сбербанк с 3 сентября запускает новый вклад, депозит можно открыть в индийских рупиях. Максимальный доход — 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) — можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 100 тысяч индийских рупий.