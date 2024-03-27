Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств истязания ребенка в Санкт-Петербурге

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу в связи с истязанием ребенка возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п.
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