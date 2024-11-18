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Женщина - это святое, а рожалка - функция. Аборт - зло

Женщина - это святое, а рожалка - функция. Аборт - зло. Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков объяснил свой призыв «рожать, пока рожалка работает».

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