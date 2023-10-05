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Помощник президента РФ Левитин: не будем препятствовать спортсменам ехать на ОИ

Помощник президента РФ Левитин: не будем препятствовать спортсменам ехать на ОИ

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что власти не будут препятствовать атлетам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает "Спорт-Экспресс".

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