Как похудеть без диет: научный подход к питанию и телу

﻿﻿Сколько раз вы начинали сидеть на диете и терпели неудачу? Сколько раз вы обещали себе: «Начать новую жизнь с понедельника»? Диета подобна токсичным отношениям: сначала все прекрасно, а потом наступает боль и разочарование.