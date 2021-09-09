Когда пластиковый пакет экологичнее бумажного - ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Пластиковые пакеты во многих случаях могут быть гораздо безвреднее для окружающей среды, чем бумажные и матерчатые, поскольку их производство более экологично, особенно если речь идет о вторичной переработке.