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Когда пластиковый пакет экологичнее бумажного - ученые

Когда пластиковый пакет экологичнее бумажного - ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Пластиковые пакеты во многих случаях могут быть гораздо безвреднее для окружающей среды, чем бумажные и матерчатые, поскольку их производство более экологично, особенно если речь идет о вторичной переработке.

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