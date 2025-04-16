Народный фронт присоединился к сбору монет и гильз для создания народного памятника «Живая память благодарных поколений» в честь 80-летия Великой Победы

В региональных исполкомах Народного фронта установлены специальные капсулы для сбора монет и гильз, сплав которых будет добавлен в монумент, который планируется установить на Поклонной горе в год 80-летия Победы.
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