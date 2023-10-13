Акции Polymetal растут на старте торгов вслед за золотом

Российский рынок открыл торги в пятницу, 13 октября, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,39%, до 3186,89 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,1%, до 1027,4 пункта.
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