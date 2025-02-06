Чем отличаются продукты «эко» и «органик», и какие из них на самом деле полезны

Стоит ли переплачивать за продукт, если на упаковке пишут слова «эко», «органик», или «фермерское», помечают, что он не содержит сахар, глютен, лактозу? Или это просто уловка производителей, чтобы привлечь покупателей? Вот что говорит эксперт.
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