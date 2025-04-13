День 1144: ритейлеры в России начали снижать цены на товары в связи с укреплением курса рубля

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник изображения: Unsplash Курсы, биржи, банки Процентные ставки Центрального банка с 12 по 14 апреля 2025 года: Доллар США - 84 рубля (на 1,02 рубля меньше, чем 11 апреля).