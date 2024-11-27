В Салехарде проходят уроки русского языка для детей мигрантов. Проект языковой и социокультурной адаптации иностранцев запущен в этом учебном году по инициативе имама соборной мечети Салехарда Тимура Салихова.
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