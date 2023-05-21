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Сотрудничество России и Китая в космосе стало каждодневным

Сотрудничество России и Китая в космосе стало каждодневным

За минувшие годы российско-китайское сотрудничество в космосе стало каждодневным, об этом заявил заместитель председателя Экспертного совета по совершенствованию законодательного регулирования космической отрасли при Комитете Совета Федерации по экономической политике, член Международного института космического права Валентин Уваров, пишет издание «МК».

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