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Марат Галиханов, глава Следкома в Самаре: «Решил попробовать и затянуло»

О выборе профессии, COVID-19, отсутствии планов хедхантинга в РТ и новой должности — в блиц-интервью Марата Галиханова Выходец из Татарстана сегодня приступит к работе на высокой должности в судебной "столице" Приволжского федерального округа.

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