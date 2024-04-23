Россиянам назвали способ купить жилье в два раза дешевле рынка

###abc-test="news_fact_inc021_page_core"###Высокие ставки по ипотеке вынуждают покупателей жилья обращаться к альтернативным схемам приобретения недвижимости, в том числе набирает популярность покупка жилья на городских торгах, рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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