Россиянам назвали способ купить жилье в два раза дешевле рынка

###abc-test="news_fact_inc021_page_core"###Высокие ставки по ипотеке вынуждают покупателей жилья обращаться к альтернативным схемам приобретения недвижимости, в том числе набирает популярность покупка жилья на городских торгах, рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.