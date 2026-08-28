«Россети Урал» увеличили прибыль за полгода в 2,2 раза

Выручка компании за полгода составила 69,63 млрд рублей, увеличившись на 17%.ПАО «Россети Урал» по итогам первого полугодия 2026 года получило чистую прибыль в размере 15,19 млрд рублей по МСФО, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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