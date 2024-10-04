⚱️ В Херсонесе Таврическом формируют экспозицию золотой коллекции античных времен В коллекцию входят предметы найдены при раскопках уникального некрополя позднеримского периода — всего 158 золотых изделий.
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⚱️ В Херсонесе Таврическом формируют экспозицию золотой коллекции античных времен В коллекцию входят предметы найдены при раскопках уникального некрополя позднеримского периода — всего 158 золотых изделий.