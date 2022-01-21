Правила пожарной безопасности для школьников.

Общие требования безопасности. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности установленные ´Правилами пожарной безопасности в РБ´ и настоящей инструкцией разработанной на их основании.
Общие требования безопасности. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности установленные ´Правилами пожарной безопасности в РБ´ и настоящей инструкцией разработанной на их основании.
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