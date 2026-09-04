Samsung Galaxy S26 FE протестировали на автономность: он заметно обошел Galaxy S25 FE, хотя емкость батарей у них одинакова

Емкость батареи составляет 4900 мАч Сегодня стартовали официальные продажи Samsung Galaxy S26 FE, и сегодня же ресурс GSMArena опубликовал тесты автономности: несмотря на использование аккумулятора той же емкости, что и у Galaxy S25 FE, новая модель проработала почти на три часа дольше предшественника.
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