Николай Коваленко о проблемах в первом сезоне за ЦСКА: «Иногда сдавали нервы, и я психологически проседал. Но всегда говорю, что плохой опыт намного лучше, чем хороший»

Форвард ЦСКА Николай Коваленко высказался о своих проблемах, с которыми столкнулся в прошлом сезоне. В дебютном сезоне за армейцев 26-летний форвард набрал 31 (12+19) очко в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при 34 минутах штрафа.