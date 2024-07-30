Защита обжаловала продление ареста Блиновской

ИЗВЕСТИЯ Защита блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, обжаловала продление ей ареста, следует из материалов уголовного дела.
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