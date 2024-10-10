США признали, что у агентства по чрезвычайным ситуациям вскоре закончатся деньги

Администрация Соединенных Штатов планирует в скором времени запросить Конгресс о выделении дополнительных денежных средств на работу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) при министерстве внутренней безопасности.
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