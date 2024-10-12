Баскетбольная площадка прямо в магазине

Внимание, любители спорта и веселья! 19 октября в честь открытия PEAK Дисконт Центр, магазина спортивной одежды мы приготовили для вас суперскидки, подарки и захватывающую программу! Но и это еще не все — вас ждет уникальный проект: баскетбольная площадка! Вы не только обновите свой гардероб в peak дисконт центре, но и покидаете мяч под руководством тренеров! 19 октября в 13:00 ждем вас в магазине peak дисконт центр, Симферополь, ТРЦ ФМ, ул.