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Деку: «Это мировой скандал, что Педри и Рафиньи нет в списке претендентов на «Золотой мяч»

Деку: «Это мировой скандал, что Педри и Рафиньи нет в списке претендентов на «Золотой мяч»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что не понимает, почему футболисты каталонского клуба Педри и Рафиньи не оказались в списке претендентов на «Золотой мяч».

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