В Радужном развернулся главный праздник аграриев Приморья

Традиционная масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства проходит в Уссурийске. На приморском Дне поля собрались сельхозпроизводители и те, кто помогает им улучшать производительность труда, качество и объем урожая благодаря современной сельхозтехнике, удобрениям, новейшим достижениям в области селекции сельскохозяйственных культур, сообщает корр.
Популярные статьи
- В Черном море ведется разминирование советского теплохода, затонувшего в 1942 году (видео)
- ЦИК потребовала отменить итоги голосования на выборах в ряде избирательных участков Петербурга и обратилась в СК и Генпрокуратуру
- В американском Конгрессе предложили ввести санкции в отношении Александра Беглова, Дмитрия Пескова и еще более 30 россиян
Свежие комментарии