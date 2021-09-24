В Радужном развернулся главный праздник аграриев Приморья

Традиционная масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства проходит в Уссурийске. На приморском Дне поля собрались сельхозпроизводители и те, кто помогает им улучшать производительность труда, качество и объем урожая благодаря современной сельхозтехнике, удобрениям, новейшим достижениям в области селекции сельскохозяйственных культур, сообщает корр.