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В Радужном развернулся главный праздник аграриев Приморья

В Радужном развернулся главный праздник аграриев Приморья

Традиционная масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства проходит в Уссурийске. На приморском Дне поля собрались сельхозпроизводители и те, кто помогает им улучшать производительность труда, качество и объем урожая благодаря современной сельхозтехнике, удобрениям, новейшим достижениям в области селекции сельскохозяйственных культур, сообщает корр.

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