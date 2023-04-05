Москвичам рассказали о полезных свойствах Суперсервиса по программе реновации

Суперсервис был разработан для жителей столицы, которые стали участниками программы реновации. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Суперсервис был разработан для жителей столицы, которые стали участниками программы реновации. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
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